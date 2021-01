Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha espresso la sua opinione sulla corsa al tricolore, escludendo la Juventus: "L'Inter c'è così come il Milan, poi aspettiamo le altre. Ma a questo punto è un derby milanese per lo scudetto".



SU ERIKSEN - "Ci sono due certezze: Eriksen è forte e l'Inter è forte, ma a volte le cose non vanno bene insieme. Il campo è l'unico dato di fatto, è meglio per entrambi dirsi addio".