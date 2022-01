Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha parlato così di Dybala: "​Oggi sto assolutamente con Capello. Per come hanno giocato finora assolutamente Morata, è una perfetta seconda punta, sarebbe una bella punta. Domani, fossi Allegri, parlerei con Dybala: deve giocare davanti con Vlahovic. I problemi sarebbero tutti per gli avversari. Con le mie mezzepunte, i miei 10, litigavo in campo perché pretendevo che non venissero a giocare dove giocavo io. Le cose importanti si facevano avanti. Io spingevo Roby Baggio in avanti. Se vogliamo vincere, deve stare là. Dybala deve stare avanti con Vlahovic".