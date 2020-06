1









L'ex centrocampista della Juventus Giancarlo Marocchi parla al QS, in primo piano ovviamente il calcio che torna: "Per Sarri è decisiva la Coppa - dichiara l'ex bianconero che ha giocato anche nel Bologna-. Sarà una volata mai vista in Serie A, la Juventus rischia, tante insidie per Sarri. La Lazio ha più qualità di tutte in mezzo. E l’Inter con Conte non si arrenderà", queste le dichiarazioni dell'ex bianconero oggi opinionista di Sky Sport.