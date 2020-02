Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juventus, ha parlato di corsa Scudetto ai microfoni di Sky Sport. Marocchi ha rilanciato l'Inter, che secondo la sua opinione ha una concreta possibilità di contendere il titolo alla Juventus. Tutto però, dipende dai nerazzurri stessi, che non devono perdere punti per strada e approfittare degli scivoloni dei bianconeri, come ieri sera a Verona. Ecco le sue parole: "I problemi della Juventus sono evidenti. Perciò, dovrebbe essere un compito dell'Inter provare eventualmente ad approfittarne. Il campionato, quest'anno, è davvero alla loro portata".