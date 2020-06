Giancarlo Marocchi, ex centrocampista tra le altre di Juve e Bologna, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta 4-0 dai bianconeri sul Lecce: "Dò 10 a Bonucci e De Ligt, perché l’hanno affrontata come se giocassero contro il Real Madrid. De Ligt mi sembrava un po’ Chiellini, eccitato anche quando conquistava un fallo laterale. Se la Juve l’ha potuta giocare tutta all’attacco è per merito di quei due là dietro”.