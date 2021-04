Giancarloè intervenuto dagli studi di Sky Sport per commentare la vicenda della cena a casa, a cui erano presenti anche, e i cui dettagli sono stati raccontati dal vicino di casa che ha chiamato i carabinieri . Queste le parole di Marocchi: "È giusta la reazione della Juventus. Vanno frustati, messi alla gogna perché quello che hanno fatto non si fa, sono dei privilegiati. Pirlo però li deve convocare per il Derby, perché ne ha bisogno. Non convocarli non cancellerebbe quello che hanno fatto, sono dei calciatori e devono essere convocati".