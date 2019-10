Giancarlo Marocchi, ex ala della Juve commenta a Sky Sport la vittoria dei bianconeri sul Bayer Leverksen: "Il risultato è rotondo e meritato. La partita è stata anche difficile ma andavano ristabilite le gerarchie. La Juve è la più forte insieme all'Atletico Madrid. Cuadrado ha fatto una grandissima partita e secondo me Sarri sta pensando di farlo diventare titolare. Lì Danilo deve recuperare in fretta e sfoderare buone prestazioni o il Cuadrado visto con il Bayer è il difensore perfetto per la linea difensiva della Juve. Inter-Juve? In attacco giocherei con Higuain e Cristiano Ronaldo anche se alla fine potremmo anche goderci Dybala che sta giocando bene. Ma il partner perfetto per il giocatore più decisivo è senza dubbio Cristiano Ronaldo, l'ha dimostrato facendo una grandissima partita, non solo il gol più importante".