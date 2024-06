Giancarlo, a Sky Sport, parla così della scelta di Luciano Spalletti di tenere fuori Jorginho per dare spazio a Nicolò Fagioli. Spalletti ha già annunciato che sarà Barella a fare il perno centrale, mentre Nicolò agirà da mezzala a sinistra, con compiti naturalmente di regia."Se l'allenatore lascia fuori Jorginho, nel comandare la palla e nel gioco è il migliore… Vuol dire che non dobbiamo fare questo. Vuol dire che dobbiamo andare forti, in profondità. E il messaggio è forte e chiaro".