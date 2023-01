Giancarloa SkySport ha ricordato Gianluca. Le sue parole:"Ho sentito le parole di Pessotto, Baggio, Mancini e Del Piero. Tanti hanno ricordato Luca in maniera splendida ma parlo di loro perchè i grandi del calcio l'hanno riconosciuto e ricordato come il capitano. Il capo banda, l'assoluto padrone dello spogliatoio. Io pensando a lui in questi giorni mi è venuto in mente di essere felice di aver trascorso con lui quattro anni in spogliatoio, anche fortunato. Andavo volentieri in allenamento e molto volentieri in ritiro. Non ci siamo mai annoiati. Non vedevamo l'ora di andarci. Tante cose sono state dette, io mi porto via delle cose molto piacevoli e intime passate con lui. In campo se lo sono goduti tutti, soprattutto i suoi tifosi, ma l'hanno apprezzato tutti. Lottare con Giraudo, Bettega e Moggi è stato complicato ma divertente. A fine anno Vialli si è trasferito in Inghilterra".