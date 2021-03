"Sanzionabile con il rosso ma anche con il giallo. Non ne veniamo fuori. Se avesse visto il rallenty forse avrebbe estratto il rosso. Siamo al limite, per me manca un pezzo per il rosso". Così ha parlato Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport.



Anche Bucciantini interviene sull'argomento e spiega: "A centrocampo è rosso sicuro. Qui la contesa del gol dà l'incertezza, per me manca un po' di tinta rossa a quel cartellino giallo".