"Chiesa? Aveva fatto indispettire i tifosi della Fiorentina questo atteggiamento. Sembrava giocare con la maglia Viola ma già con la testa alla Juve. Stupisce la sua determinazione nel volere il meglio". Così Giancarlo Marocchi ha parlato dagli studi di Sky, aggiungendo: "Juve diretta e semplice, quando è così gli altri fanno fatica. E infatti vince contro il Napoli. Oggi per dare continuità non avrei mai fatto riposare Alex Sandro. Il primo tempo della Juve contro il Napoli è stato perfetto, non avrei cambiato".