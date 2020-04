Giancarlo Marocchi è uno degli ex calciatori che conosce meglio Roberto Baggio, in campo e fuori: "L'attenzione era tutta su di lui, - dichiara a Sky Sport - ho giocato sei anni con lui, è il rapporto più lungo dopo quello con Andreina, in campo mi trovavo sempre in una posizione privilegiata per godermi la bellezza del calcio, quando aveva la palla tra i piedi era quanto di più bello del gioco del calcio. Cosa ha vinto o non ha vinto, dove ha giocato o non ha giocato importa poco, era lui indipendentemente da dove giocava in quel momento".



FUORI DAL CAMPO - "Roby è sempre stato il genero che ogni padre avrebbe voluto per la figlia. Tranquillo, affidabile ecc ma aveva quella capacità con il pallone. Per questo non andava bene ai suoi allenatori perché queste due cose insieme non andavano bene. Il 10 bravo doveva essere un po' come Maradona: donne, notti fuori, un po' di droghe...io mi sono dato solo questa spiegazione".



PUNIZIONI - "Vincemmo la Uefa del '93 con un paio di sue punizioni prima di stravincere la finale, era il più bravo e non poteva vincere il Pallone d'Oro, ho l'onore di essere stato artefice di molti assist per lui. Calciava le punizioni in modo particolare, le distanze non si rispettavano mai, lui chiamava i compagni, uno la dava indietro, io la fermavo e lui calciava, il penultimo tocco era il mio (ride ndr)".



ANDREA FORTUNATO - ​"Ho un ricordo a fine '94. Giocammo a Roma una partita e in 4-5 lasciammo la squadra a fine gara perché ci saremmo fermati in città anche a giocare in Coppa Italia al mercoledì. Andammo a Perugia dove Andrea si stava curando. Era ospitato a casa di Ravanelli e stava tentanto il miracolo. Ricordo quella giornata e il giorno in cui lo accompagnammo all'ultimo viaggio. Ho questi ricordi - dice commosso - è stato mio compagno di squadra ma per poco".