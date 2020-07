1









L'ex Juve Giancarlo Marocchi, oggi opinionista di Sky Sport boccia Adrien Rabiot: “Passeggia per il campo - dichiara -. Non fa gol, non fa assist. Ammetto che in fase difensiva dà un po’ una mano, lo dico da ex centrocampista”. Il francese non sta convincendo nella sua prima stagione alla Juventus. Dopo un avvio complicato anche da problemi fisici ha giocato qualche partita da titolare. Poi il lockdown, il ritorno in Francia e il rientro posticipato a Torino che ha creato qualche tensione con la società.