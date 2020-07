Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, parla a Sky Sport della lotta scudetto: "Fossi i giocatori dell'Atalanta sarei stato tre gironi senza dormire, con la Juve poteva essere la partita scudetto. La Juve poi aveva il Sassuolo, la Lazio primo o poi un colpo lo doveva battere.. Gasperini sa come motivare i suoi calciatori ma io vedendo la classifica ora avrei il mal di pancia. Campionato ancora aperto? No, ma pensa anche ai calciatori dell'Inter e Conte, che hanno tirato contro una traversa da due metri ed hanno sbagliato il rigore col Bologna. La Juve sta facendo tesoro di questo, il suo campionato lo fa e riesce ad andare oltre l'emotività del momento, mi immagino che il campionato sia semichiuso".