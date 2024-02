L'ex centrocampista della Juventus, Marocchi, dagli studi di Sky Sport commenta così la gara persa con l'Udinese: "La Juve è rimasta ai primi 20 minuti con l’Empoli in casa, si è fermata lì l’emotività. La Juve tecnicamente vale meno dell’Inter. Era pari all’Inter perché da un punto di vista mentale e caratteriale andava a sempre a mille. Non puoi andare sempre a mille, serve equilibrio tra parte tecnica, emotiva e gioco che danno continuità. La Juve andava a mille da quel punto di vista, poi è crollata. Questa sera non ha giocato quasi nessuno".