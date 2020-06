Simone Marmorini, ex centrocampista del Sansovino (squadra di Monte San Savino) allenato da Maurizio Sarri che condusse alla vittoria della Coppa Italia di Serie D, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Fu il coronamento di un meraviglioso percorso di crescita dalla Eccellenza alla C2, un triennio di soddisfazioni e successi”.



SU SARRI – “Era chiaro a tutti che Sarri fosse una persona non comune, non banale, sopra la media. Capace di incidere, che ti segna, in campo e dal punto di vista umano. Da Sarri ho appreso la capacità di elaborare e trasmettere un metodo e grande cultura del lavoro. In quegli anni ho avuto come allenatore anche Loris Beoni, che ora fa parte del suo staff. Allora il suo modulo era il 4-2-3-1, il palleggio non era la caratteristica principale. Adesso Sarri ha dato anche qualità estetica al gioco, che è molto moderno e non può fare a meno del vertice basso davanti alla difesa”.