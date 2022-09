In un'intervista ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Monza Marlon è tornato a parlare della prima vittoria dei lombardi in Serie A arrivata contro la Juventus: "È stata un’emozione molto grande, siamo contenti di questa vittoria e di aver fatto la storia del Monza con la prima vittoria in Serie A. E’ stata una grande vittoria contro una squadra grandissima con molti campioni come la Juve. Adesso il campionato continua e abbiamo tanto da fare e continuare su questa strada. Palladino? Grande allenatore, molto competitivo, ha iniziato bene e speriamo di continuare così".