In queste ore il rapporto tra il Marsiglia e André Villas-Boas è precipitato. L'allenatore ha fatto delle dichiarazioni dure verso la società sulle scelte di mercato ("Avevo detto che non volevo Ntcham e l'hanno preso, così ho presentato le mie dimissioni"). Accettate in poco tempo da parte del club, che non ha preso bene la sfuriata dell'allenatore. Così l'OM è alla ricerca di un allenatore, e secondo Sky Sport ha già contattato l'ex juventino Maurizio Sarri. Proposta declinata, perché l'allenatore toscano preferisce prendere una squadra da inizio stagione e non a campionato in corso.