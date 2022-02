L'esterno del Napoli Mario Rui è tornato a parlare dello scudetto perso dagli azzurri e vinto dalla Juventus nel 2018, con Maurizio Sarri in panchina. Lo ha fatto in un'intervista concessa al quotidiano portoghese A Bola: "Ci fu molta frustrazione, eravamo vicinissimi a vincerlo. Non ci siamo riusciti non solo per la sfortuna, ma altri fattori condizionarono la cosa. È stato un peccato, sentivamo di avere tutte le condizioni. Fosse contato solo il campo, avremmo vinto noi. Quell’anno eravamo molto forti, c’erano giocatori giovani e d’esperienza, con grandi carriere davanti".