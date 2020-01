Mario Rui, terzini portoghese del Napoli, ha parlato a Sky Sport in previsione della partita contro la Juventus di domenica. Ecco le sue parole, a partire da un commento su Sarri, avuto sia a Empoli che a Napoli: “Sarri? Io penso che verrà accolto benissimo per quello che ha fatto qui. Io ho un bel legame con lui, ho iniziato al suo fianco nell’Empoli, è un allenatore che mi ha cambiato in tutti i sensi. Spero e penso che il popolo del Napoli lo accoglierà bene per tutto quello che ha fatto”.



GATTUSO COME SARRI - “Sì, specialmente nel modo in cui Gattuso vuol far giocare la squadra, come vuole le uscite da dietro. Ci sono tante similitudini, poi ogni allenatore mette qualcosa di suo e nessuno sarà mai uguale a un altro. Sono stato molto felice di aver lavorato con Sarri e adesso sono ugualmente contento di poter essere allenato da Gattuso”.



SUL NAPOLI - “Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari in questo momento meritiamo questo piazzamento. Il nostro non è mai stato un problema di squadra. È vero che ci sono stati dei problemi ma soprattutto in campo, perché non riuscivamo a fare quello che invece eravamo abituati a fare”.



SU RONALDO - “Cristiano è il più forte al mondo, uno dei più forti di tutti i tempi. È un idolo e una fonte di ispirazione. Non posso che auguragli tutto il bene del mondo, tranne che nella partita di domenica”.