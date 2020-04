Il difensore del Napoli Mario Rui parla a Sky Sport e fa un parallelo tra questa squadra e quella di Maurizio Sarri: "Diciamo che ci sono cose molto simili. Poi ogni allenatore ci mette il suo e in questo è stato molto bravo il mister, magari a lavorare su cose che la squadra già conosceva aggiungendo altre cose sue molto importanti. In questo momento la squadra seguiva il mister e i risultati si vedevano".



BENEFICENZA NEL CALCIO PORTOGHESE - "Un paio di giorni fa con il gruppo della nazionale abbiamo iniziato a parlare di questo, perché sappiamo che anche lì (in Portogallo, ndr) la situazione è difficile e c'è il rischio che il calcio non professionistico sparisca. Quindi abbiamo avuto quest'idea di aiutare le categorie inferiori. Vero che c'è il campionato maggiore, la Champions League, ma credo che la base venga da lì. Ci sono stato a quei livelli, quindi so cosa vuol dire e capisco quanto sia importante. La voglia di ripartire è veramente tanta e vogliamo fare quello che amiamo di più, ovvero giocare a calcio. Speriamo si possa ripartire il prima possibile. Appena ci saranno le condizioni adatte si riprenderà".