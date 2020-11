Manca ormai solo l'ufficialità. Mario Mandzukic torna in campo, ma non in Serie A. Torna in Liga e sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Celta Vigo. L'attaccante croato ex Juve è pronto per una nuova avventura dopo quella con l'Atletico Madrid. Mr. Noo Good ha scelto e riparte, dopo l'addio sofferto a Torino e al club bianconero, dopo la scelta subito abbandonata del Qatar.