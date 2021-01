Il direttore sportivo dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto nel corso del programma televisivo Tiki Taka per parlare della situazione di Rodrigo De Paul e delle voci di mercato che lo vedrebbero come profilo gradito alla Juventus: "Dopo gli errori commessi contro la Juve non vale assolutamente meno. Venderlo? L'estate prossima. Con la Juventus, su di lui, non c'è stato alcun discorso. L'adattabilità del calciatore gli permette di essere un tuttocampista, dalla metà campo in su lui può fare tutto con grande qualità: è un giocatore che riempie una squadra. La sua valutazione? Meno di de Ligt".