Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo, ha parlato ai microfoni di Canale 21, in merito di mercato su De Paul. Piaceva alla Juve, ma anche a Milan e Napoli: “Col Napoli ci sono stati dei tam-tam nel tempo, anche negli anni in cui non l’avevamo ceduto. Però la nostra pretesa era molto più alta rispetto alle aspettative del Napoli, non si è mai aperta una vera trattativa con il club di De Laurentiis”.