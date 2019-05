Pierpaolo Marino, ex dirigente di Atalanta e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di un'ipotesi a sorpresa per il futuro della panchina della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Spalletti alla Juve? Di solito con lui i casini nascono con i leader. E' un ottimo tecnico che fa fatica a condividere la prima persona con i suoi top player. Nel suo curriculum non abbiamo risultati vincenti tali da giustificare un orientamento verso la Juventus". Poi aggiunge: "Nel prossimo campionato l'Inter sarà l'antagonista della Juve e lo scudetto si giocherà sul filo di lana nelle ultime giornate".