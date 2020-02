Il ds dell'Udinese Pierpaolo Marino parla a Sky Sport della decisione di rinviare le partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse: "Volevo dire che noi non abbiamo problemi di calendario, abbiamo tutto lo spazio per recuperare partite perché non abbiamo coppe europee ne Coppa Italia. Vorrei fare una domanda? Giocare una partita in casa, premesso che la salute pubblica è il bene supremo per tutti, giocare una partita in casa a porte chiuse è penalizzante per chi la gioca in casa o fuori? La mia era una provocazione, lo sappiamo tutti che giocare in casa con le porte chiuse è più penalizzante è un meccanismo che penalizza a macchia di leopardo un meccanismo, non si va nella direzione della regolarità del campionato. La Lega, nel momento in cui ha chiesto di giocare a porte chiuse, ha fatto un errore che le autorità per fortuna hanno punito impedendo di giocare le partite a porte chiuse. Questo meccanismo delle partite a porte chiuse avrebbe penalizzato le società dei luoghi dove il coronavirus è stato più funesto. Bene ha fatto Fedriga a prendere provvedimenti prudenziali, vietando manifestazioni pubbliche. Campionato compromesso? Non sono d'accordo con Marotta, non conta niente di fronte a questa situazione qui, mi sarei aspettato una lettera della Lega che avesse scritto al Governo: 'Se è nell'interesse fermare il campionato facciamolo'. E' tutto da dimostrare, è non lo dimostrerà nessuno, che anche la partita a porte chiuse non porti danno per nessuno. Decisione da prendere prima? Per fortuna è arrivata. Non condivido aver chiesto le partite a porte chiuse, così facendo ci siamo sostituiti al Governo. Ritengo che sia stato un criterio di giustizia rinviare le partite".