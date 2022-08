Le parole di Pierpaoloa Dazn, al termine di"Rigore Milan? Più che arrabbiato sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio e ho sofferto anche con squadre medio piccole. Oggi facciamo riunioni su riunioni e ci spiegheranno linee guida che verranno disattese. Oggi l'intervento del VAR era fuori dalla logica: Marinelli aveva deciso sul posto, era un qualcosa che di dubbio non aveva nulla. È un episodio che cambia l'inerzia della partita, insopportabile. Spero veramente che ci siano dei chiarimenti adeguati, altrimenti queste riunioni non dovremmo farle più. Cosa dovrebbero dire poi i giocatori in campo? Non capisco per quale motivo Mazzoleni sia intervenuto in questa azione. Non è un episodio dubbio: non capisco e non capivo. Come mai è tornato indietro dopo una scelta giusta? In questi casi, il VAR disturba l'arbitro. Ha cambiato l'equilibrio della partita, ha dato coraggio al Milan che è una grandissima squadra e non ha bisogno di questi episodi".