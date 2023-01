Le parole di Pierpaoloa Dazn:"“Sarà una giornata anormale, i cuori di tutti sono toccati dalla perdita di questo grandissimo uomo e fuoriclasse. Nella notte dei tempi quando ero all’Avellino, ogni anno eravamo costretti a prendere giocatori di Serie B per tenere gli standard. Avevamo puntato Vialli, con i dirigenti della Cremonese c’era un buon rapporto. Io mi infilai nel ritiro della Cremonese e riuscì a parlare per un attimo con questo giovanissimo. Mi fece una grande impressione, poi ci siamo ritrovati sui campi. Mi disse con grande educazione: forse la Cremonese non lo sa neanche, non si senta offeso, ma ho già dato la mia parola a Mantovani. La delusione di non prenderlo fu colmata dal garbo".