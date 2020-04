Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi sulla ripresa del campionato: “Non riesco a capire come si faccia a parlare di ripresa in un momento in cui ci sono 700 morti al giorno. Abbiamo una media di 800-900 morti al giorno e soffermarsi sul calcio non mi sembra il caso, anche se chiaramente prima o poi tutto dovrà tornare. La mia preoccupazione è rivolta più al prossimo anno che per quello attualmente sospeso. Il ridimensionamento sarà globale per almeno un medio periodo”.