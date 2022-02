A gamba tesa. Non ci sono altri modi per definire l’intervento di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, a Dazn, dopo la partita contro la Juventus. Il dirigente della Dea si è presentato di fronte ai microfoni al posto di un inviperito – non è difficile immaginarlo -, Gasperini; non che Marino abbia fatto molto per dissimulare rabbia e delusione per alcune decisioni arbitrali. Le sue parole, però, hanno fatto discutere sui social e i tifosi juventini, insieme a diversi addetti ai lavori, hanno avuto da ridire sull’uscita del dg nerazzurro.



Sfoglia la gallery per leggere i commenti