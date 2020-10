Pierpaolo Marino oggi è direttore tecnico dell'Udinese, ma il suo passato è legato a molte altre squadre tra cui il Napoli e l'Avellino. In quest'ultima società lavorava negli anni Ottanta, durante i quali ebbe modo di fare da "punto d'innesco" di una trattativa storica per il calcio italiano. Ecco l'aneddoto che Marino ha raccontato a Sky Sport nel giorno del 60° compleanno di Diego Armando Maradona: "Avevo organizzato un'amichevole tra Avellino e Barcellona per festeggiare l'ennesima nostra salvezza. Ricevo una visita dell'intermediario argentino che mi aveva aiutato a contattare il Barcellona, il quale mi rivela che Maradona si sarebbe volentieri trasferito in Italia..."

POTENZIALE BIANCONERO - "La prima cosa che faccio allora è telefonare a Giampiero Boniperti, che mi rispose così: 'Non ti faccio perdere tempo, Maradona è un giocatore fantastico ma per alcuni suoi comportamenti fuori dal campo non è da Juve. C'è una società che per bacino d'utenza e passione della gente potrebbe prendere Maradona: il Napoli".