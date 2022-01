Il direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve all'Allianz Stadium, concentrandosi soprattutto su quanto accaduto la scorsa settimana alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Finchè la classifica non ci darà quello che meritiamo l'arrabbiatura resta, poi rimane il rammarico per la vigilia di Udinese-Atalanta, qualcosa che non avevo mai visto in 40 anni di calcio. Ma è ora di guardare avanti. Non ho niente da imparare da quella vigilia se non la delusione, questo è uno sport in cui tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di giocare al massimo, e i vertici organizzativi dovrebbero consentirlo sempre. Un momento così irrazionale non l'avevo mai vissuto. Nuovo protocollo? Lo leggiamo sui giornali, mi sembra più logico, ma spero che ponderino bene tutto perchè finora è stata solo data un'indicazione dei parametri da adottare: i Primavera non devono andare in campo allo sbaraglio. Lo giudicherò quando avremo il comunicato degli organi federali. Questa è stata una sconfitta per gli enti organizzativi: a un anno di distanza da Juve-Napoli si è sollecitato un intervento soltanto adesso dopo l'obbrobrio di Udinese-Atalanta".