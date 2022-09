In un'intervista concessa a Il Mattino, il ds dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha analizzato anche quella che è la stagione attuale della Juve.'Il loro finale di stagione era già stato emblematico delle difficoltà che stavano attraversando. Io non credo che siano delle delusioni, ovvio sarei un ruffiano se dicessi che l'Inter che ho visto al Friuli mi è piaciuta. Ma penso che si rialzeranno e andranno a occupare il posto che meritano in questo campionato. Però, c'è qualche problema che devono affrontare e superare'.