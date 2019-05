Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro allenatore della Juventus. “Porto avanti da un mese l'ipotesi credibile di una pista straniera per la Juve”, spiega l’ex dg dell’Atalanta: “Conte? Non ci si deve meravigliare se è all'Inter. Si tratta di essere professionisti. La Juve si è trovata di fronte all'addio di Allegri a dover fronteggiare una situazione con idee chiare ma con allenatori sotto contratto. Sono curioso di vedere cosa succederà: entro domenica sera potrebbero annunciare il tecnico, dopo la finale”.