di CC, inviato allo Stadium

Pasquale Marino, in conferenza stampa, ha commentato Juve-Spal.



SULLA JUVE - "La Juve è una squadra competitiva, ha un organico ampio e l'ha dimostrato. Soprattutto la mentalità che hanno, in partita come questa si rischia di rilassarsi un po'. Sono entrati determinatissimi, si vede che c'è un bel gruppo. Chi era fuori ha incitato dal primo all'ultimo, sono pronti a lottare su tutti gli obiettivi. Sono contento che arriverà fino in fondo a tutte le competizioni. La partita si è sbloccata con un rigore, abbiamo tenuto botta, nella metà del secondo tempo potevamo chiudere e poi abbiamo cercato di fare la partita quando è arrivato il 3-0 e lì si è chiuso tutto".



MERCATO - "Sono soddisfatto del girone di andata, abbiamo superato tanti momenti di difficoltà, e nonostante queste siamo a un punto dalla promozione diretta. Mi rende felice, possiamo fare molto meglio, migliorare. E se c'è l'opportunità di qualcosina dal mercato, ci può fare solo piacere".