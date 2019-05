Pierpaolo Marino è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare, tra gli altri temi, del futuro della panchina bianconera. La Juventus si muove per l'erede di Allegri, tra le quotazioni di Maurizio Sarri in crescita e la candidatura sempre viva di Mauricio Pochettino, senza dimenticare l'alternativa Simone Inzaghi. A far parlare sono però soprattutto le indiscrezioni relative a Pep Guardiola. "Per la Juve prendere Guardiola significherebbe investire troppo budget sulla parte tecnica e poco sulla squadra", spiega l'ex direttore generale dell'Atalanta: "La notizia c'èra e c'è, che sia fattibile ho i miei dubbi. Mourinho? Impossibile, quello significherebbe sfidare i tifosi".