, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così dell'addio di Ronaldo a TGCOM24:"Va via un giocatore che è un fuoriclasse con un'età però vicina al tramonto. Secondo me è un pò sorprendente il suo trasferimento, perché ha uno stipendio molto importante ed è stato pagato oltre 20 milioni.Secondo me col decreto crescita l'Italia può ancora essere competitiva su operazioni importanti, quindi nei prossimi anni potrà arrivare ancora qualche giocatore di altissimo livello. Tre anni fa ho pensato che poteva portare benefici a cascata su tutti gli altri club, e in un primo momento è effettivamente avvenuto. Poi soprattutto per il Covid il discorso si è un pò affievolito".