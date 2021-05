Marino, direttore dell'Udinese, ha fatto riferimento a un atteggiamento "scorretto" da parte di Fabio Paratici. Ma a cosa si riferiva?



Il capo dell'area sportiva bianconera si è riversato in campo alla fine del primo tempo e ha affrontato a muso duro l'arbitro Chiffi, reo di aver omesso qualche fischio a vantaggio dei friulani. Un'immagine, catturata anche dalle telecamere di Sky, che potrebbe portare a sanzioni per il dirigente juventino, in campo anche se formalmente non avrebbe potuto oltrepassare la tribuna che lo ospitava. Anche il direttore friulano era presente sulla scena 'dello sfogo' di Paratici.