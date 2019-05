Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Atalanta e Napoli parla a Sky Sport del possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: "Mi sorprenderebbe - ammette Marino - perché la Juve per lui sarebbe un club problematico. Sarri non ha un curriculum vincete a parte la finale che giocherà domani. Il suo progetto è quello di allenare la sua idea di calcio, come tutti gli integralisti. E' una scelta che filosoficamente non torna né per lui né per la Juve ma a volte gli opposti si attraggono. Non escluderei Pochettino, neanche in ottica Milan. Potrebbe essere un'ipotesi perché la credibilità del progetto viene data in base all'allenatore che scegli".



ALLEGRI - "Non è facile dire se la decisione è stata giusta, credo che la filosofia del progetto per l'anno prossimo e la filosofia di Allegri non si siano ritrovati. Se avessi potuto avrei fatto combaciare le due cose, cambiare Allegri era la cosa più scomoda da fare adesso. Penso che la Juve abbia riflettuto sulla situazione ma se due persone non sono più in sintonia meglio cambiare".