Presente e passato. Mentre in casa Juventus si aspetta l'arrivo di Maurizio Sarri, c'è un rebus che riguarda il destino di Massimiliano Allegri, in cerca della sua prossima avventura dopo le cinque stagioni in bianconero. Pierpaolo Marino ha parlato così del tecnico livornese ai microfoni di Radio Sportiva: "Un allenatore che vince cinque scudetti consecutivi e arriva due volte in finale di Champions avrà sicuramente tante richieste. E' solo con il tempo che lui deciderà il meglio".