Le dimissioni dal cda della Juve a fine novembre e poi l'audizione in Procura. Il 12 gennaio, Daniela, è stata ascoltata per oltre otto ore dai magistrati che indagano sui conti del club, come persona informata sui fatti, visto che da sette anni era consigliere non esecutivo e indipendente della società: Davanti a loro, spiega il Corriere della Sera, ha ricostruito le riunioni degli ultimi mesi e le discussioni sui rilievi della Consob. Era stata netta e decisa nelle dimissioni quasi un paio di mesi fa, dichiarando «l’impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza anche, ma non solo, per il fatto di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter pienamente “agire informata” a fronte di temi di sicura complessità».