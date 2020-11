Gli auspici di Marika Fruscio, giunonica conduttrice televisiva nota per il suo tifo sfegatato a favore del Napoli, non sono bastati a ribaltare il verdetto del Giudice sportivo sul match contro la Juve. "Io da tifosa la vorrei vedere giocata, secondo me la gara andrebbe recuperata - aveva detto l'influencer partenopea poche ore prima della sentenza di appello di oggi, in un'intervista al sito Sportpaper.it -. E' comunque giusto rispettare le regole della Federcalcio, al fine di non avere ricorsi. Cosa penso della Juventus? Non mi fa impazzire, anche se gli stanno mancando molti giocatori che sono dei pilastri, vedi Chiellini o Dybala. Prende troppi gol, fa fatica a costruire, è una Juve che si aggrappa a Ronaldo, senza di lui la squadra non gira". Infine una stoccata contro Diletta Leotta: "E' una brava presentatrice ma si basa su bella presenza e dialettica, sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi".



