Claudio Marchisio ha ricevuto ieri il "Premio Scirea" a Torino. La moglie di Gaetano, Mariella, ha ricordato gli esordi dell'ex numero 8 bianconero: "Mi ricordo che nelle giovanili vedevo questo ragazzo magro che correva, poi me lo sono ritrovato in campo con la prima squadra e mi è piaciuto da subito".



Marchisio ha commentato così il premio dal palco: ​"Stiamo parlando di un grande calciatore e un grandissimo uomo, questo riconoscimento vale tantissimo e lo dedico alla mia famiglia così come allenatori e dirigenti del settore giovanile che mi hanno cresciuto così, sono loro che fanno crescere un bambino in questo sport, sono loro le prime persone che ti insegnano cosa è lo sport e la vita. Futuro? Penso a questa sera,è un anno pieno di curiosità, voglio pensare bene al mio prossimo obiettivo, sto pensando a quella che può essere la mia prossima strada, ho il tempo dalla mia parte e sto vivendo questo anno con grande serenità".