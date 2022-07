Intervenuta su Sky Sport 24,- vedova del compianto Gaetano, leggenda della Juventus, ha parlato della nuova stagione della Juventus: "La aspetto con ansia, il cuore batte forte. La cessione di de Ligt? Su di lui speravo in qualcosa di più, avevamo delle aspettative non indifferenti. Forse ha avuto la sfortuna di giocare in un periodo difficile, ma mi aspettavo un giocatore che potesse regolare la difesa. Ho avuto la sensazione invece che non si trovasse nel suo ruolo. Certo, se rimarrà avrà l’opportunità di dimostrarlo. Se parte a 100 milioni? Può dare l’opportunità alla Juventus di sbizzarrirsi sul mercato".