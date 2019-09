Mariella Scirea, moglie di Gaetano, ha parlato ai microfoni de ilBianconero.com, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata all'indimenticabile giocatore bianconero: "L'obiettivo della mostra è ricordare e far conoscere. Le persone che lo hanno seguito quando giocava nella Juve lo ricordano perfettamente, in questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi e ricordi da parte di tutti coloro che hanno voluto testimoniare il proprio pensiero e ricordo, l'ho apprezzato. Penso sia necessario che i giovani d'oggi che sono così ammaliati da ciò che c'è fuori dal calcio giocato possano scoprire che il calcio di una volta, poi non così lontano, poteva dare esempi grandi e migliori. Tutti i presidenti degli Juventus Club, circa 600, mi hanno mandato tutti un messaggio, è una grande manifestazione d'affetto.



La Juve di oggi? Mi piace. Mi fido molto dei dirigenti e di quello che fanno, mi trovano sempre d'accordo. E' una Juve che mi piace, un po' diversa e vinciamo anche se non siamo al top. Quando lo saremo non ce ne sarà più per nessuno. Ci sono giocatori che ancora si devono integrare".