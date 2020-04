Durante una diretta con Christian Vieri, il modello e attore Mariano Di Vaio ha rivelato cosa stava facendo poco prima di aprire il Live su Instagram: "Sto giocando a Fifa contro Dybala, è fortissimo, mi sta prendendo a mazzate sulla schiena" ha rivelato Di Vaio, svelando come l'attaccante argentino della Juventus si confermi fuoriclasse anche con il controller in mano. E Vieri ha confermato, sostenendo come: "I calciatori sono fortissimi".