Mariani arbitrerà Juventus-Inter: due precedenti nel derby d'Italia e l'episodio Conte-Agnelli

AFP via Getty Images

Juventus-Inter a Mariani: i precedenti nel derby d'Italia

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A, dove si affronteranno Juventus ed Inter. Ad arbitrare il derby d'Italia sarà Mauriziodella sezione di Roma. Non è un esordio per lui nel derby d'Italia visto che in passato ha già diretto la gara in due occasioni.Sarà la terza sfida tra Juve ed Inter che arbitrerà Mariani. Le altre due sono state entrambe nel 2021. A San Siro, in campionato, quando finì 1-1 con il goal di Dzeko e poi il pareggio su rigore di Paulo Dybala. E qualche mese prima, in Coppa Italia. Anche in quel caso finì in pareggio, 0-0. Risultato che permise alla Juve di qualificarsi in finale. Fu la partita del famoso episodio tra Conte e Agnelli, con il tecnico, in quel momento dell'Inter, che fece il dito medio all'allora presidente bianconero.