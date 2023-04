Massimoparla così di Antonioe dell'addio al Tottenham."Conte resta uno degli allenatori più bravi del pianeta. Il rapporto tra Conte e Tottenham è diventato molto difficile perché il Tottenham ha una dimensione inferiore alla grandezza di Conte. La dirigenza non aveva la fame e la voglia di assecondare le idee e le necessità sul mercato di Conte, era inevitabile l'addio. Dove lo vedo? Al PSG, spero per Galtier che resista fino a fine stagione ma non credo che vada oltre"