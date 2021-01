Massimo Marianella, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Juve e del duello tra Antonio Conte e Andrea Pirlo: "E' stata l'Inter di Conte, in tutto e per tutto. In campo, di cuore. Se avesse potuto scegliere una partita così, avrebbe scelto questo. La vittoria di una panchina sull'altra, si è visto che anni in più di esperienza contano eccome".