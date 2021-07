Stamattina vi abbiamo dato contezza delle storie tese in seno alla famiglia Agnelli-Elkann, con Margherita, figlia di Gianni e madre di John, Lapo e Ginevra, che reclama la sua parte dell'eredità dell'Avvocato. Un episodio che ha suscitato questa riflessione dinostro direttore responsabile, che ha affidato a Calciomercato.com queste parole: "Qualche mese prima della sua scomparsa, la medesima proposta fatta a sua sorella Margherita venne formulata a Edoardo Agnelli, figlio primogenito dell'Avvocato, in un pomeriggio di primavera a Villa Frescot, la residenza torinese del padre, che Edoardo raggiunse arrivando da Villa Sole, dove abitava a poca distanza dal castello dei genitori, in quella che ora per volontà di Margherita è una casa-rifugio per ragazze madri. Ad attendere Edoardo c’erano il padre e Gianluigi Gabetti. Un’ora di colloquio sempre più agitato sino a diventare litigio.Finì come finì, ma una domanda ancora oggi viene naturale porsela: come sarebbe andata, soprattutto per la Fiat, se Edoardo non fosse morto volando da quel ponte?".